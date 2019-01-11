Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

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Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год с доходами в 398,2 млрд гривен и расходами в 397,7 млрд гривен.
Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, 16 января.
При этом собственные доходы Пенсионного фонда запланированы в размере 230,6 млрд гривен, остатки средств ПФ на начало года составили около 100 млн гривен, из госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, повышений к пенсиям и дефицита ПФ предусмотрено 167,5 млрд гривен, в том числе 500 млн гривен на компенсацию расходов Укрпочты на выплату и доставку пенсий и денежной помощи населению.
В числе доходов сумма единого взноса на:
В числе расходов:
Расходы госбюджета на финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям – 114,4 млрд гривен.
Планируемые остатки средств ПФ на конец года – около 444 млн гривен.
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