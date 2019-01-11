Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год с доходами в 398,2 млрд гривен и расходами в 397,7 млрд гривен.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, 16 января.

При этом собственные доходы Пенсионного фонда запланированы в размере 230,6 млрд гривен, остатки средств ПФ на начало года составили около 100 млн гривен, из госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, повышений к пенсиям и дефицита ПФ предусмотрено 167,5 млрд гривен, в том числе 500 млн гривен на компенсацию расходов Укрпочты на выплату и доставку пенсий и денежной помощи населению.

В числе доходов сумма единого взноса на:

общеобязательное государственное пенсионное страхование – 225 млрд гривен,

средства от предприятий на покрытие расходов на выплату и доставку пенсий работавшим по списку №1 производств – 3,3 млрд гривен,

по списку №2 производств – около 2 млрд гривен (списки №1 и №2 тяжелых и вредных производств, дающих право на льготную пенсию),

средства, уплаченные банками за пользование временно свободными средствами ПФ – 130 млн гривен.

В числе расходов:

на пенсию согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании – 267,5 млрд гривен,

на пенсию согласно другим законам – 3,4 млрд гривен,

на пенсионное обеспечение военнослужащих в части пенсий из солидарной системы – 5,5 млрд гривен,

на выплату помощи участниками боевых действий и инвалидам войны – 71,4 млн гривен,

на пенсионное обеспечение проживающих за границей и иностранных пенсионеров – 232,8 млн гривен,

на финансирование административных расходов ПФ – около 5 млрд гривен,

на оплату услуг по выплате и доставке пенсий – 1,1 млрд гривен.

Расходы госбюджета на финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям – 114,4 млрд гривен.

Планируемые остатки средств ПФ на конец года – около 444 млн гривен.