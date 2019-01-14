Госстат озвучил данные о росте сельского хозяйства (инфографика)

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства в 2018 году увеличились на 10,7%, а объемы продукции животноводства – на 0,3%.

При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,1%, хозяйства населения – на 2,2%.