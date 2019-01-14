Госстат озвучил данные о росте сельского хозяйства (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Читайте также: В Украине зафиксировали ухудшение торгового баланса
По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства в 2018 году увеличились на 10,7%, а объемы продукции животноводства – на 0,3%.
При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,1%, хозяйства населения – на 2,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - ПорошенкоВчера, 09:30 - 1062 29
Украина уже 1150 дней живет без российского газа - ПремьерВчера, 14:45 - 794 21
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлицВчера, 12:00 - 15978 21
Андрей Зинченко: плохой сигнал для государственного blockchainВчера, 10:30 - 1529 12
Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплатыВчера, 14:30 - 984 9
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлицВчера, 12:00 - 15978 21
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 годВчера, 15:00 - 3252 2
"Киевстар" закрывает несколько "домашних" тарифовВчера, 13:00 - 2801 2
В Viber добавили новую функциюВчера, 22:00 - 2616
ОТП Банк изменил максимальную процентную ставкуВчера, 12:10 - 2582
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1049
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2714 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8612 5
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1680 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1255