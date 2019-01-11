В Украине зафиксировали ухудшение торгового баланса

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2018 года увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года и составило 8,866 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В ноябре негативное сальдо составило 0,92 млрд долларов, тогда как в октябре – 1,48 млрд долларов, в сентябре – 1,46 млрд долларов, августе – 0,94 млрд долларов, июле – 1,41 млрд долларов, июне – 0,6 млрд долларов, мае – 0,63 млрд долларов, апреле – 0,22 млрд долларов, марте – 0,46 млрд долларов, феврале – 0,46 млрд долларов, январе – 0,28 млрд долларов.

В январе-ноябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,9%, составив 43,25 млрд долларов, импорт – на 16,7%, до 52,11 млрд долларов.

По данным Госстата, в ноябре 2018 года по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 4,7%, составив 3,98 млрд долларов, тогда как импорт сократился на 1,1% – до 4,88 млрд долларов.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 11 месяцев этого года составил 0,83 против 0,88 в январе-ноябре 2017.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.