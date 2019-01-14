Tesla выпустила новое зарядное устройство для прямого подключения к розеткам

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Компания Tesla выпустила новое компактное зарядное устройство Wall Connector with 14-50 Plug, которое подключается непосредственно к розетке, благодаря чему ее без проблем можно возить с собой и использовать по мере необходимости.
Правда, подключать эту зарядку придется не к обычной бытовой розетке, а к разъему стандарта NEMA 14-50, который является одним из самых распространенных в США решений для подключения приборов с повышенным энергопотреблением.
В описании товара Tesla уверяет, что новый адаптер обеспечивает на 25% более быстрое время заряда по сравнению с комплектной зарядкой Gen 2 Mobile Connector. Он обеспечивает мощность зарядки на уровне 9,6 кВт, при этом электромобили Tesla Model S, Model X и Model 3 Long Range поддерживают ток заряда 40 А, а Tesla Model 3 Mid Range и Standard Range — 32 А.
Компания позиционирует это решение как вариант для быстрого использования, при котором пользователю не потребуется проводить работы по установке зарядного устройства на стену и его прямому подключению к сети.
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