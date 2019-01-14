Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 17 0

Tesla выпустила новое зарядное устройство для прямого подключения к розеткам

Tesla выпустила новое зарядное устройство для прямого подключения к розеткам

Компания Tesla выпустила новое компактное зарядное устройство Wall Connector with 14-50 Plug, которое подключается непосредственно к розетке, благодаря чему ее без проблем можно возить с собой и использовать по мере необходимости.

Правда, подключать эту зарядку придется не к обычной бытовой розетке, а к разъему стандарта NEMA 14-50, который является одним из самых распространенных в США решений для подключения приборов с повышенным энергопотреблением.

В описании товара Tesla уверяет, что новый адаптер обеспечивает на 25% более быстрое время заряда по сравнению с комплектной зарядкой Gen 2 Mobile Connector. Он обеспечивает мощность зарядки на уровне 9,6 кВт, при этом электромобили Tesla Model S, Model X и Model 3 Long Range поддерживают ток заряда 40 А, а Tesla Model 3 Mid Range и Standard Range — 32 А.

Компания позиционирует это решение как вариант для быстрого использования, при котором пользователю не потребуется проводить работы по установке зарядного устройства на стену и его прямому подключению к сети.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина