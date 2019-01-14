Украина пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Грузией

16 января правительство уполномочило первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать Протокол между правительствами Украины и Грузии о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года.

Изменения в Соглашение позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции, пояснили в ведомстве.

Как известно, с 1 января 2019 года Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС. Конвенция Пан-Евро-Мед – это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также этих стран между собой. Участие в Конвенции позволит расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

“Изменения к Соглашению о свободной торговле с Грузией позволят нам создать первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия. На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины”, – пояснил Кубив.