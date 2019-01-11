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Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год

Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год

Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.

Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий.

Смолий отметил, что колебания курса гривни к доллару в течение года могут наблюдаться, поскольку внешняя конъюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке. Кроме того, на валютный рынок влияют цены на энергетические ресурсы.

“Для сглаживания колебаний достаточно золотовалютных резервов. Мы имеем опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Однако все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на внешних торговых и сырьевых рынках”, – сказал он.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за 2018 год вырос: в продаже на 1,03%, с 2760,73 за 100 долларов до 2789,29, в покупке – на 0,94%, с 2744,07 до 2769,92.

По материалам РБК-Украина
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