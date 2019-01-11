Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации.

Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили “Завод алюминиевой фольги”, “Аграрный фонд”, Запорожский титано-магниевый комбинат, “Турбоатом”, Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.

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Перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:

Энергетическая отрасль:

ПАО “Центрэнерго”;

“Центрэнерго”; ОАО “Тернопольоблэнерго”;

“Тернопольоблэнерго”; ПАО “Запорожьеоблэнерго”;

“Запорожьеоблэнерго”; АО “Харьковоблэнерго”;

АО “Николаевоблэнерго”;

АО “Хмельницкоблэнерго”.

Добывающая промышленность:

АО “Объединенная горно-химическая компания”;

ГП “Угольная компания “Краснолиманская”.

Машино- и приборостроение:

ПАО “Азовмаш”;

“Азовмаш”; ГП “Завод “Электротяжмаш”.

Химическая промышленность:

ПАО “Сумыхимпром”;

“Сумыхимпром”; ПАО “Одесский припортовый завод”.

Перерабатывающая промышленность:

АО “Ориана”.

Здравоохранение, культура и спорт:

ЧАО “Президент-Отель”;

“Президент-Отель”; ЧАО “Индар”.

Сельскохозяйственная отрасль: