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Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации.

Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили “Завод алюминиевой фольги”, “Аграрный фонд”, Запорожский титано-магниевый комбинат, “Турбоатом”, Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.

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Перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:

Энергетическая отрасль:

  • ПАО “Центрэнерго”;
  • ОАО “Тернопольоблэнерго”;
  • ПАО “Запорожьеоблэнерго”;
  • АО “Харьковоблэнерго”;
  • АО “Николаевоблэнерго”;
  • АО “Хмельницкоблэнерго”.

Добывающая промышленность:

  • АО “Объединенная горно-химическая компания”;
  • ГП “Угольная компания “Краснолиманская”.

Машино- и приборостроение:

  • ПАО “Азовмаш”;
  • ГП “Завод “Электротяжмаш”.

Химическая промышленность:

  • ПАО “Сумыхимпром”;
  • ПАО “Одесский припортовый завод”.

Перерабатывающая промышленность:

  • АО “Ориана”.

Здравоохранение, культура и спорт:

  • ЧАО “Президент-Отель”;
  • ЧАО “Индар”.

Сельскохозяйственная отрасль:

  • ПАО “Национальная акционерная компания “Украгролизинг”.
По материалам РБК-Украина
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