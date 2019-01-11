Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации.
Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили “Завод алюминиевой фольги”, “Аграрный фонд”, Запорожский титано-магниевый комбинат, “Турбоатом”, Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.
Читайте также: Первые аукционы по аренде земли принесли в 2,5 раза больше средств, чем ожидалось
Перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:
Энергетическая отрасль:
Добывающая промышленность:
Машино- и приборостроение:
Химическая промышленность:
Перерабатывающая промышленность:
Здравоохранение, культура и спорт:
Сельскохозяйственная отрасль:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1667 40
Киевлянам начали приходить иски за долги по коммуналкеВчера, 15:45 - 2652 16
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1685 15
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко6 ч. назад - 401 14
Украина увеличила импорт свинины в 5 раз10 ч. назад - 1239 6
Киевлянам начали приходить иски за долги по коммуналкеВчера, 15:45 - 2652 16
Заплатишь не по тем реквизитам - будет долг: эксперт рассказал, как оплатить электроэнергиюВчера, 17:00 - 2499 5
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 1685 15
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 1667 40
Сколько потеряет самый богатый человек в мире после разводаВчера, 18:30 - 1433
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюПозавчера, 16:50 - 892
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2524 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8385 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1617 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1201