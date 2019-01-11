Муниципальная няня: как получить компенсацию от государства (инфографика)

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С 1 января 2019 года в Украине заработала новая социальная программа – “муниципальная няня”.
Соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабмина от 30 мая 2018 года.
Срок подачи документов – месяц с момента заключения соглашения с няней. Ежемесячно до 5 числа нужно предоставлять документы об оплате труда няни. Решение о начислении компенсации принимают местные органы соцзащиты в течение 10 дней с даты подачи документов.
Сколько возместит государство? Сумма возмещения 1626 гривен в месяц. Компенсация на няню не заменяет другие социальные выплаты на ребенка и выплачивается отдельно.
Условия возмещения. Родители сами ищут и выбирают специалиста, но обязательно должно быть официальное трудоустройство няни.
Как оформить? Нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. С собой иметь паспорт и идентификационный код одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, а также копию официально заключенного с няней договора. Необходимо написать заявление на получение компенсации и предоставить документы, подтверждающие оплату услуг няни (квитанции, чеки, выписки с банковского счета и т.п.).
Какие пункты должны быть в договоре с муниципальной няней? Должен быть указан объем работ, нормированное рабочее время, ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, перечень обязанностей няни, периодичность и сумма вознаграждения.
Кому не предоставляется компенсация? Компенсация услуги не предоставляется родителям, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.
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