На ремонтах киевских школ расхищались миллионы - фискалы

В Киеве разоблачили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для ремонта объектов коммунальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС столицы.

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Так, группой лиц для участия в тендерных процедурах по предоставлению услуг по капитальному ремонту объектов коммунальной собственности на территории одного из районов города Киева был создан ряд подконтрольных компаний, которые стали победителями тендера.

В течение 2018 года указанные компании получили более 40 миллионов гривен бюджетных средств на капитальный ремонт помещений музыкальной школы, общеобразовательной школы, кровли в Центре детского и юношеского творчества, а также капитальный ремонт фасада жилого дома в одном из районов.

Однако, 24 миллиона гривен из этой суммы были перечислены фигурантами на счета 24 предприятий, которые входили в состав уличенного сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра. Бюджетные средства обналичивались через фиктивные предприятия за 10-12% от суммы и присваивались участниками данной “схемы”.

Проведены обыски. Изъято 18 печатей, наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1,5 миллиона гривен, компьютерная техника и телефоны. В ходе обыска было также обнаружено и изъято более 1 000 боевых патронов для автомата Калашникова.