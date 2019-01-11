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С начала 2019 года за взятки задержали более 100 человек (инфографика)

С начала 2019 года за взятки задержали более 100 человек (инфографика)

За первые две недели 2019 года Генеральной прокуратурой Украины было учтено 110 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Twitter.

ГПУ совместно с др. правоохранительными органами – НП, СБУ, ГФС – за первые две недели нового года задержала 110 колядников-взяточников”, – написала пресс-секретарь.

Кроме того, она опубликовала инфографику, иллюстрирующую борьбу с коррупцией за указанный выше период. Так, согласно ей, в суд направили 33 уголовных производства по взяточничеству и другим коррупционным преступлениям. Впрочем, в 2019 году за такие преступления еще никого не осудили.

По материалам УНН
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