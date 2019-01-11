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Турецкой лире напророчили обвал в случае снижения учетной ставки

Турецкой лире напророчили обвал в случае снижения учетной ставки

Положение худшей по динамике валюты мира может стать еще хуже, если центробанк Турции снизит ставки.

Об этом пишет Bloomberg.

На фоне нового витка напряженности в отношениях с США давление на лиру снова усилилось, что грозит перерасти в инфляционное давление на экономику, которая еще не оправилась от резкого роста цен после августовского обвала валюты.

Почти все экономисты, опрошенные агентством, отмечают, что в этих условиях центробанку на заседании по ставке 16 января не следует смягчать денежно-кредитную политику, а Тим Эш из BlueBay Asset Management LLC сказал, что снижение ставки будет равносильно “самоубийству”, поскольку может отправить лиру в пике.

Однако если в прошлом месяце аналитики единодушно ожидали сохранения ставок без изменений, сейчас 2 из 21 опрошенного экономиста прогнозируют снижение стоимости заимствований.

Рецессия в сочетании с замедлением инфляции и частичным восстановлением лиры могут подтолкнуть регулятора к снижению базовой ставки до 23,5 процента с 24 процентов, отмечает Джейсон Туве из Capital Economics.

“Политическое давление” накануне местных выборов в марте является еще одним фактором, который может заставить центробанк приступить к циклу смягчения политики, несмотря на риски для курса валюты, написал Туве.

По материалам Економічна Правда
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