Турецкой лире напророчили обвал в случае снижения учетной ставки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Положение худшей по динамике валюты мира может стать еще хуже, если центробанк Турции снизит ставки.
Об этом пишет Bloomberg.
На фоне нового витка напряженности в отношениях с США давление на лиру снова усилилось, что грозит перерасти в инфляционное давление на экономику, которая еще не оправилась от резкого роста цен после августовского обвала валюты.
Почти все экономисты, опрошенные агентством, отмечают, что в этих условиях центробанку на заседании по ставке 16 января не следует смягчать денежно-кредитную политику, а Тим Эш из BlueBay Asset Management LLC сказал, что снижение ставки будет равносильно “самоубийству”, поскольку может отправить лиру в пике.
Однако если в прошлом месяце аналитики единодушно ожидали сохранения ставок без изменений, сейчас 2 из 21 опрошенного экономиста прогнозируют снижение стоимости заимствований.
Рецессия в сочетании с замедлением инфляции и частичным восстановлением лиры могут подтолкнуть регулятора к снижению базовой ставки до 23,5 процента с 24 процентов, отмечает Джейсон Туве из Capital Economics.
“Политическое давление” накануне местных выборов в марте является еще одним фактором, который может заставить центробанк приступить к циклу смягчения политики, несмотря на риски для курса валюты, написал Туве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете8 ч. назад - 3889 31
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%11 ч. назад - 2847 12
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"4 ч. назад - 569 8
Когда вкладчикам банка "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, И.Луценко доступ к средствам получил9 ч. назад - 1130 7
Рева не исключает повышения цены на газ9 ч. назад - 1143 6
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете8 ч. назад - 3889 31
Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц6 ч. назад - 3818 3
Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)15 ч. назад - 3454
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%11 ч. назад - 2847 12
Кто не получит пенсию в 2019 году (инфографика)7 ч. назад - 2574 5
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 674
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2314 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8202 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1549 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1140