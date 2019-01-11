Киевлянам начали приходить иски за долги по коммуналке

В Киеве на жителей Деснянского района начали подавать иски в суд из-за накопившихся долгов по коммунальным услугам.

Об этом сообщает глава Деснянской райгосадминистрации Геннадий Заболотный.

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По его данным, в общей сложности жители этого района задолжали уже более 20 млн гривен.

“Это фактически месячная плата всего района”, – подчеркнул Заболотный.

Отмечается, что иски пока предъявлены только самым злостным должникам. Общая сумма исков на взыскание – 6 млн гривен.

“С долгами ведем претензионно-исковую работу. Сегодня на взыскании около 6 млн гривен. Работа ведется очень активно. Однако выселений из-за долгов нет”, – отметил глава Деснянской РГА.