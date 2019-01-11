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Рева не исключает повышения цены на газ

Рева не исключает повышения цены на газ

В Министерстве социальной политики заявили, что повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы на Эспрессо.TV.

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“На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ”, – сказал он.

На вопрос ведущей о том, означает ли это поднятие цены на 20%, он ответил:

“Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов”.

По материалам Espreso.tv
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