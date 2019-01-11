В Минэкономразвития назвали главные экспортные товары Украины

Украина больше всего экспортирует в Евросоюз недрагоценные металлы и изделия, продукты растительного происхождения и запчасти к машинам.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.

В частности, экспорт украинских товаров за 11 месяцев 2018 года составил 43,2 млрд долларов. Таким образом, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,9%.

По товарной структуре Украина больше всего экспортирует: недрагоценных металлов и изделий из них – на 10,7 млрд долларов; продуктов растительного происхождения – на 8,9 млрд долларов; машин, оборудования и механизмов – на 4,2 млрд долларов; жиров и масла – на 4 млрд долларов.

По данным Минэкономразвития, основным торговым партнером Украины с долей в 42,6% от общего объема остается Европейский Союз.