IBM регистрирует больше всего патентов уже 26 лет подряд

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Компания IBM лидирует по количеству получаемых патентов уже 26 лет подряд.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании IFI Claims Patents Services.
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По ее оценкам, в 2018 году IBM зарегистрировала в американском патентном ведомстве 9100 патентов, что на 1% больше, чем годом ранее. Большинство документов описывают изобретения, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), когнитивными и облачными вычислениями, кибербезопасностью, медицинскими технологиями и квантовыми компьютерами.
Второе место по числу новых патентов в 2018 году заняла Samsung, которая записала в актив около 5850 документов, выданных в США, что примерно соответствует показателю годичной давности.
В тройке лидеров осталась Canon (3056 патентов, что на 7% меньше по сравнению с 2017-м).
Далее расположились Intel (2736 патентов, -9%), LG Electronics (2476, -8%), TSMC (2468, +2%), Microsoft (2353, -4%), Qualcomm (2300, -12%) и Apple (2160, -3%).
Китай занял пятое место по количеству новых патентов, уступив США, Японии, Южной Корее и Германии. Зато Поднебесная стала лидером по темпам роста: в 2018 году компании из этой страны зарегистрировали в США 12 589 патентов, что на 12% больше относительно 2017-го и соответствует 4% в общем количестве.
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