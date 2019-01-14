IBM регистрирует больше всего патентов уже 26 лет подряд

Компания IBM лидирует по количеству получаемых патентов уже 26 лет подряд.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании IFI Claims Patents Services.

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По ее оценкам, в 2018 году IBM зарегистрировала в американском патентном ведомстве 9100 патентов, что на 1% больше, чем годом ранее. Большинство документов описывают изобретения, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), когнитивными и облачными вычислениями, кибербезопасностью, медицинскими технологиями и квантовыми компьютерами.

Второе место по числу новых патентов в 2018 году заняла Samsung, которая записала в актив около 5850 документов, выданных в США, что примерно соответствует показателю годичной давности.

В тройке лидеров осталась Canon (3056 патентов, что на 7% меньше по сравнению с 2017-м).

Далее расположились Intel (2736 патентов, -9%), LG Electronics (2476, -8%), TSMC (2468, +2%), Microsoft (2353, -4%), Qualcomm (2300, -12%) и Apple (2160, -3%).

Китай занял пятое место по количеству новых патентов, уступив США, Японии, Южной Корее и Германии. Зато Поднебесная стала лидером по темпам роста: в 2018 году компании из этой страны зарегистрировали в США 12 589 патентов, что на 12% больше относительно 2017-го и соответствует 4% в общем количестве.