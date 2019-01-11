На транснациональный коридор GO Highway в 2019 году заложили четыре миллиарда

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На масштабные ремонтные работы трассы Highway GO будет заложено 4 млрд грн.
Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
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“Трасса Highway GO. Транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами в Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Проект очень важен для логистики. Он должен упростить и удешевить перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. В Украине проходит около 1000 км дороги. В 2019 году продолжим масштабные ремонтные работы”, – отметил глава правительства.
Этот маршрут учитывает трассы М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (Тернополь – Умань); М-05 Киев – Одесса (Белая Церковь – Умань – Одесса); М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (Одесса – Николаев – Херсон).
В 2018 году на выполнение работ по проекту выделено 4 млрд грн.
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