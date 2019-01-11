Израильская стартап-компания получила 5,5 миллионов фунтов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Израильская стартап-компания, которая специализируется на образовательных технологиях, уже начала свою деятельность в Лондоне. Компания «EdTech Jolt» получила 5,5 миллионов фунтов на реализацию своих идей в образовательном секторе, пишет jewishnews.com.ua.
Компания разработала свое приложение, с помощью которого можно пройти «курсы совместного обучения» по следующим предметам: бизнес и технологии, цифровые стратегии, написание контента для веб-сайтов. Многие предметы можно изучать на иврите.
В 2018 году эта компания открыла свой первый маленький кампус «Jolt Room» в Лондоне. Пользователи могут обучаться там с помощью видеоконференций.
Уже более 1000 человек заполнили заявки на обучение в «Jolt». Среди этих людей есть работники таких больших компаний, как Google и Facebook.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Украине в этом году превысит 10 тыс. грн – МинфинВчера, 10:30 - 1676 33
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 5119 19
В ДФС рассказали, планируют ли продлевать льготный период растаможивания "евроблях"Вчера, 09:30 - 2941 15
Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях УкраиныВчера, 17:00 - 1014 6
Украинская "дочка" российского Внешэкономбанка отсудила фабрику АВКВчера, 11:30 - 1574 4
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 5119 19
Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнергоВчера, 16:15 - 3082
В ДФС рассказали, планируют ли продлевать льготный период растаможивания "евроблях"Вчера, 09:30 - 2941 15
Ford уходит из России: СМИ выяснили, какие заводы закроютсяВчера, 12:45 - 2634
МАУ меняет нормы перевоза ручной кладиВчера, 16:45 - 1930
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 218
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 1995 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 7889 3
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1424 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1060