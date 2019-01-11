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Израильская стартап-компания получила 5,5 миллионов фунтов

Израильская стартап-компания получила 5,5 миллионов фунтов

Израильская стартап-компания, которая специализируется на образовательных технологиях, уже начала свою деятельность в Лондоне. Компания «EdTech Jolt» получила 5,5 миллионов фунтов на реализацию своих идей в образовательном секторе, пишет jewishnews.com.ua.

Компания разработала свое приложение, с помощью которого можно пройти «курсы совместного обучения» по следующим предметам: бизнес и технологии, цифровые стратегии, написание контента для веб-сайтов. Многие предметы можно изучать на иврите.

В 2018 году эта компания открыла свой первый маленький кампус «Jolt Room» в Лондоне. Пользователи могут обучаться там с помощью видеоконференций.

Уже более 1000 человек заполнили заявки на обучение в «Jolt». Среди этих людей есть работники таких больших компаний, как Google и Facebook.

По материалам Hubs
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