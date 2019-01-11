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Объяснили, почему украинцы рискуют потерять субсидию

Объяснили, почему украинцы рискуют потерять субсидию

Украинцев могут лишать субсидии за долги по оплате коммунальных. Это связано со сбоями в поступлении средств на персональные счета потребителей при монетизации субсидий.

Об этом рассказал консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий.

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“Сейчас поставщики услуг получают данные от потребителей. Далее отправляют их в Минсоцполитики, где быстро должны рассчитать сумму субсидий для 5 миллионов хозяйств. Подать данные в Минфин, получить деньги, перечислить их на 5 миллионов счетов в Ощадбанке. Далее банк рассчитается с поставщиками», – объясняет Антон Левицкий.

По его словам, система должна работать как часы. Из-за сбоев у людей могут появиться долги. Тогда потребителей могут лишать субсидии.

“Специалисты предлагали упростить механизм монетизации выплат: начислять субсидии по среднему потреблению услуг для каждого получателя, а после окончания отопительного сезона корректировать их по факту”, – отмечает Антон Левицкий.

Он добавил, что первые итоги монетизации субсидии будут не ранее чем через месяц.

По материалам Газета по-Украински
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