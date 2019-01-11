Инвестиции в недвижимость Киева выросли на 22%

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В декабре уровень инвестиций в недвижимость Киева составил 33 млн. 687 тыс. долл. США.
Об этом сообщила эксперт по недвижимости Елена Биберова.
В течение декабря 2018 года объем инвестиций в недвижимость Киева составил эквивалент 33 млн. 687 тыс. долл. США, что на 22% больше, чем в ноябре.
Сегмент до 50 тыс. долл. в декабре занял долю 40% от общего количества сделок. В этой категории покупались в основном 1-2-комнатные квартиры, больше всего в Днепровском, Дарницком, Соломенском районах столицы. Сделки с квартирами составили 100%.
В сегменте от 50 до 100 тыс. долл. проведено 36% операций. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Печерском, Голосеевском, Шевченковском районах Киева.
Ценовая категория от 100 до 250 тыс. долл. по итогам декабря составила 20%. Фаворитами данной категории были объекты в Печерском и Шевченковском районах. Ценовая категория от 250 тыс. долл. в декабре представлена 4% от общего объема сделок. В данной ценовой категории приобретали в основном квартиры.
“В декабре мы наблюдали традиционную активизацию спроса, увеличение заявок положительно сказалось на уровне капитализации. Интерес вырос на недвижимость всех ценовых сегментов. В то же время спрос на объекты стоимостью от 200 тыс. долл. увеличился на 25%, что на порядок больше, чем обычно. В январе мы прогнозируем незначительное “затишье” на рынке, связанное с чередой новогодних праздников”, – прокомментировала ситуацию Елена Биберова.
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