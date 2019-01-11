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Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении британского Минфина.

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Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в ее состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

“Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы “грязными” деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан”, — подчеркнул Джавид.

Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.

Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии, передает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления в общем объеме, равном 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).

По материалам Дело
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