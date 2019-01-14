Подсчитали потери мировой экономики из-за недосыпания

Недостаток сна значительно снижает работоспособность сотрудников многих компаний. Из-за недосыпания фирмы идут в минус и теряют солидные суммы. Однако общие убытки мировой экономики от недостатка сна могут достигать $1 триллиона в год.

Больше всего страдают американские компании. Согласно исследованию RAND, их убытки составляют $411 млрд в год. Следующей в списке идет Япония с показателем $138 млрд. Убытки из-за сонных сотрудников в Германии и Британии оценили в размере от $50 до $60 млрд, а в Австралии – в $45 млрд. Канадские фирмы недополучают ежегодно $22 млрд.

Проблему пытаются решить различными способами. В Японии устанавливается практика создания “спальных комнат” с шумоподавлением, там распыляют снотворные ароматы и запрещают пользоваться гаджетами. В некоторых фирмах даже наняли персонал, выгоняющий сотрудников из офиса не позднее 9 вечера, чтобы те смогли выспаться.