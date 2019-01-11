В США кассиров заменят роботами

Американские разработчики из стартапа Caper.ai создали смарт-тележку, с помощью которой можно будет делать покупки в супермаркетах и не стоять в очереди на кассе, пишет TechCrunch.

В корзину для покупок встроены датчики и система автоматического сканирования товаров по штрих-коду. Оплачивать покупки можно будет картой или с помощью Pay Pass. Чек автоматически приходит по электронной почте.

В Caper утверждают, что с помощью таких корзин люди покупают продукции на 18% больше, чем просто на кассе.

Разработчики признаются, что хотят предоставить ритейлу три главных преимущества. Во-первых, торговые точки смогут «перенаправить» работу своих кассиров из прямого обслуживания покупателей на заполнение товарных полок.

Во-вторых, речь идет о низкой цене самих корзин, которые очень быстро окупятся, так как с их помощью магазины продают продукции на порядок больше.

В третью же очередь речь идет о том, чтобы помочь магазинам с набором данных об их покупателях: тележка будет фиксировать поведение покупателя в магазине, его маршруты, что поможет торговым точкам оптимизировать свои раскладки.