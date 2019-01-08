Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал изменения для владельцев американских виз H1-B.

Об этом он написал в Twitter.

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Отметим, H1-B – это временные рабочие визы, предназначенные для найма высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа.

“Владельцы H1-B в Соединенных Штатах могут быть уверены, что скоро произойдут изменения, которые обеспечат простоту и уверенность в вашем пребывании, включая потенциальный путь к гражданству. Мы хотим поощрять стремление талантливых и высококвалифицированных людей выбирать карьеру в США”, – написал глава США.