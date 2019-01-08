В Киеве установят еще 5 тысяч камер видеонаблюдения

К 2020 году количество камер видеонаблюдения, установленных в Киеве, планируют увеличить до 12 тысяч. В настоящее время в столице установлено около 7 тысяч камер.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

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Как сообщается в постановлении “О принятии проекта Плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации стратегии развития Киева до 2025 года”, в столице до 2020 года установят 12 тысяч камер, снабженных функцией распознавания лиц и номерных знаков. Уже в 2019 году таких камер в городе будет 10 тысяч (в 2018 году их количество в Киеве составляло 7 тысяч).

Разработанная система видеонаблюдения позволит максимально охватить инфраструктурные объекты и территорию города для повышения безопасности, в том числе на дорогах – с помощью автоматической фиксации скорости автомобиля с распознаванием номера.

На реализацию проекта из городского бюджета выделят 200 млн гривен.