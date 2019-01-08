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Прошлый год стал весьма успешным для банковской системы - эксперт

Прошлый год стал весьма успешным для банковской системы - эксперт

Прошлый год стал довольно успешным для банковской системы, поскольку доверие к банкам со стороны населения начало возвращаться.

Об этом сказал кандидат экономических наук Анатолий Дробязко, сообщает корреспондент агентства.

“Для банковской системы 2018-й стал лучше, чем 2017 год. Мы видим, что банковская система развивается и, вообще, реформы проводятся в верном русле. Следует отметить, что в 2018 году украинцы стали охотнее нести деньги в банковскую систему”, – сказал Дробязко.

По словам эксперта, в целом рынок развивается в верном русле, однако нельзя забывать о том факте, что темпы роста экономики на 3% говорят о том, что банковская система не поддерживает бизнес своими ресурсами. И если бы то направление банковской системы, которое отвечает за работу с корпоративным клиентами, было отрегулировано лучше, “то мы могли бы иметь значительно большие темпы роста”.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам УКРИНФОРМ
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