Среди предложений на рынке первичного жилья уменьшилось количество ЖК класса "эконом"

В 2018 году на рынке новостроек наблюдалась тенденция уменьшения жилья эконом-класса.

Об этом сообщается в аналитическом отчете компании CDS.

Аналитики отмечают, что если в начале 2018 года квартиры предлагались в 255 новостройках, то в ноябре-декабре 2018 г. эта цифра увеличилась до 293 комплексов, или на 15%.

По состоянию на начало декабря, кроме 293 комплексов, которые ведут продажи, еще 32 ЖК готовились к открытию продаж в ближайшее время, а 51 комплекс находится в проекте.

“Увеличение объема предложения в 2018 году сопровождалось значительными изменениями в структуре предложения по классам. Вырос удельный вес комплексов комфорт-класса и премиум-класса, увеличилось количество комплексов бизнес-класса. При этом на 38% уменьшилось количество комплексов эконом-класса, как за счет завершения продаж в части комплексов, так и за счет того, что девелоперы позиционируют большинство своих новых комплексов в комфорт-классе”, – сообщают аналитики.