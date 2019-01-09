Среди предложений на рынке первичного жилья уменьшилось количество ЖК класса "эконом"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2018 году на рынке новостроек наблюдалась тенденция уменьшения жилья эконом-класса.
Об этом сообщается в аналитическом отчете компании CDS.
Аналитики отмечают, что если в начале 2018 года квартиры предлагались в 255 новостройках, то в ноябре-декабре 2018 г. эта цифра увеличилась до 293 комплексов, или на 15%.
По состоянию на начало декабря, кроме 293 комплексов, которые ведут продажи, еще 32 ЖК готовились к открытию продаж в ближайшее время, а 51 комплекс находится в проекте.
“Увеличение объема предложения в 2018 году сопровождалось значительными изменениями в структуре предложения по классам. Вырос удельный вес комплексов комфорт-класса и премиум-класса, увеличилось количество комплексов бизнес-класса. При этом на 38% уменьшилось количество комплексов эконом-класса, как за счет завершения продаж в части комплексов, так и за счет того, что девелоперы позиционируют большинство своих новых комплексов в комфорт-классе”, – сообщают аналитики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства19 ч. назад - 8708 8
Омелян: через несколько лет скорость пассажирских поездов должна быть 200-250 км/чВчера, 18:00 - 1148 8
Кому и на сколько в марте подымут пенсии3 ч. назад - 3175 6
Возврат лекарств в аптеки: как это работаетВчера, 14:00 - 4125 5
Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабженияПозавчера, 15:15 - 912 5
Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства19 ч. назад - 8708 8
В Нафтогазе заявили, что модель монетизации субсидий не соответствует законуВчера, 19:00 - 4763
Кому и на сколько в марте подымут пенсии3 ч. назад - 3175 6
Названы автомобили, на перепродаже которых можно хорошо заработать6 ч. назад - 3089
Экономисты Эстонии и Израиля назвали биткоин "спекулятивным пузырем"11 ч. назад - 3024 2
Маск показал звездолет StarshipПозавчера, 12:10 - 1323 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 7312 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1232 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 927
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 465