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Baidu анонсировала платформу для массового производства беспилотных авто

Baidu анонсировала платформу для массового производства беспилотных авто

Китайская Baidu запустила новую версию открытой платформы Apollo по разработке технологий автономного вождения — Apollo Enterprise.

Она ориентирована на крупномасштабное производство беспилотных автомобилей.

По словам компании, платформа Apollo уже присутствует более чем в 130 странах мира. Один из партнёров, WM Motors, планирует выпустить автомобили 3 уровня автоматизации на её основе к 2021 году.

Основные продукты Apollo Enterprise — решения для автономного вождения по автомагистралям, автономной парковки, полностью автоматизированных микроавтобусов, «умная» платформа для картографических сервисов, а также DuerOS (голосовой ассистент Baidu) для авто.

Также Baidu выпустила новейшую версию Apollo — 3.5, которая справляется со «сложными городскими и пригородными условиями движения». У платформы уже есть ряд клиентов.

Согласно Baidu, стартап Udelv собирается выпустить до 100 самоуправляемых авто на базе Apollo 3.5 в области Сан-Франциско и других регионах США.

В Китае компания рассчитывает запустить 100 роботизированных такси, которые охватят свыше 200 км городских дорог в столице одной из провинций. Эти такси будут использовать технологию Baidu под названием V2X (vehicle-to-everything), которая позволит им взаимодействовать с дорожной инфраструктурой.

По материалам internetua.com
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