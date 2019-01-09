Китайский стартап показал сворачиваемую клавиатуру (фото)

Китайский стартап Royole, специализирующийся на производстве гаджетов со сгибаемыми дисплеями, на CES 2019 представил ряд необычных аксессуаров. Одним из самых впечатляющих стала сворачиваемая клавиатура.

Гибкая клавиатура представляет собой небольшой металлический тубус, из которого вытягивается прозрачная плёнка с нарисованными клавишами с буквами.

Гаджет можно положить на стол для печати, подключив его к смартфону, планшету или компьютеру по Bluetooth.

Встроенного аккумулятора хватает на несколько месяцев автономной работы. По завершении печати достаточно дважды нажать специальную кнопку на корпусе, чтобы клавиатура свернулась.

Royole планирует начать продавать гибкую клавиатуру во всём мире уже ко второму кварталу.