Европейский регулятор может признать криптовалюту финансовым инструментом

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Некоторые криптовалюты могут быть квалифицированы как финансовые инструменты в соответствии с директивой Евросоюза “O рынках финансовых инструментов” (MiFID).
Об этом заявили представители Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), передает Сегодня.
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По словам экспертов, в эту категорию войдут активы, связанные с возможностью извлечения прибыли, например, в ходе первичных предложений монет (ICO). К ним будет применяться полный набор правил, действующих в ЕС.
“Все прочие не являющиеся финансовыми инструментами активы должны подпадать под действие законов о противодействии отмыванию денег”, — пояснили в ESMA.
Впрочем, добавил регулятор, вопрос классификации “остается открытым и предполагает пересмотр определенных требований”, соответственно, его обсуждение должно происходить на общеевропейском уровне.
Для защиты инвесторов специалисты ESMA предлагают обязать компании раскрывать риски всех без исключения криптовалютных продуктов.
“При должном регулировании ICO может стать действенным инструментом”, — считают в ESMA.
В свою очередь Европейское банковское управление (EBA) призвало Европейскую комиссию изучить необходимость создания единых криптоправил в регионе.
“Предупреждения EBA о высокорисковой природе виртуальных валют остаются в силе”, — напомнил исполнительный директор EBA Адам Фаркас.
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