Таллин планирует полностью перейти на электробусы до 2035 года

В эстонской столице планируют к 2035 году заменить весь подвижной состав общественного транспорта на электробусы.

Об этом сообщает Baltic Course.

Читайте также: В 2019 году Китай на треть сократит дотации на электромобили

За этот период в Таллине планируют отказаться не только от дизельных автобусов, но и от троллейбусов.

Для реализации этих планов коммунальное предприятие Tallinna Linnatranspordi должен закупить около 650-700 электробусов.

Достижение этой цели обойдется недешево.

В настоящее время стоимость одного электробуса составляет около 500 тысяч евро, но китайские компании предлагают дешевые машины – около 150 тысяч евро.

Руководство Tallinna Linnatranspordi также надеется, что со временем электротранспорт будет становиться все доступнее, ведь это уже давно не концепт, а продукт массового производства.

Также предприятие должно разработать эффективную сеть зарядки электробусов, поскольку увеличение количества электротранспорта может перегрузить электрические сети города.

С современными технологиями большинство электробусов могут проехать на одном заряде около 150 километров, в то время как за день автобус проезжает по маршруту в Таллине около 450 километров. Зарядки планируют обустроить на конечных остановках и в депо.

Во время тестового периода на два отобранных маршрута выведут 10 электробусов.

В то же время в Таллине не отказываются от закупок дизельных автобусов, так как пытаются обновлять транспортный парк. Приобретенные сейчас автобусы будут служить восемь-десять лет, то есть отслужат свой срок до 2035 года.