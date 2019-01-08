Таллин планирует полностью перейти на электробусы до 2035 года

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В эстонской столице планируют к 2035 году заменить весь подвижной состав общественного транспорта на электробусы.
Об этом сообщает Baltic Course.
Читайте также: В 2019 году Китай на треть сократит дотации на электромобили
За этот период в Таллине планируют отказаться не только от дизельных автобусов, но и от троллейбусов.
Для реализации этих планов коммунальное предприятие Tallinna Linnatranspordi должен закупить около 650-700 электробусов.
Достижение этой цели обойдется недешево.
В настоящее время стоимость одного электробуса составляет около 500 тысяч евро, но китайские компании предлагают дешевые машины – около 150 тысяч евро.
Руководство Tallinna Linnatranspordi также надеется, что со временем электротранспорт будет становиться все доступнее, ведь это уже давно не концепт, а продукт массового производства.
Также предприятие должно разработать эффективную сеть зарядки электробусов, поскольку увеличение количества электротранспорта может перегрузить электрические сети города.
С современными технологиями большинство электробусов могут проехать на одном заряде около 150 километров, в то время как за день автобус проезжает по маршруту в Таллине около 450 километров. Зарядки планируют обустроить на конечных остановках и в депо.
Во время тестового периода на два отобранных маршрута выведут 10 электробусов.
В то же время в Таллине не отказываются от закупок дизельных автобусов, так как пытаются обновлять транспортный парк. Приобретенные сейчас автобусы будут служить восемь-десять лет, то есть отслужат свой срок до 2035 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2977 23
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)10 ч. назад - 2273 17
Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 году11 ч. назад - 1018 13
Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический рост11 ч. назад - 1269 9
Ежедневно 2 тысячи: экспресс в Борисполь "набирает обороты"Вчера, 15:45 - 4146 9
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешений8 ч. назад - 3785 6
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2977 23
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов5 ч. назад - 2856 2
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)10 ч. назад - 2273 17
Дуров ликвидирует Telegram - СМИ6 ч. назад - 1990
Маск показал звездолет Starship8 ч. назад - 544
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Позавчера, 12:10 - 6711 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1075
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 817
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 416