Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешений

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Для реконструкции и капремонта внутренних инженерных систем (в частности, систем отопления и вентиляции) не нужно получать разрешение Госархстройинспекции. Это касается как жилых, так и нежилых зданий.
Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.
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Обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, утвержден постановлением Кабмина от 18 декабря 2018 года и вступит в силу после официального опубликования постановления.
Разрешение не нужно будет получать при реконструкции внутренних систем:
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