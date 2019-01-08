Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешений

Для реконструкции и капремонта внутренних инженерных систем (в частности, систем отопления и вентиляции) не нужно получать разрешение Госархстройинспекции. Это касается как жилых, так и нежилых зданий.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

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Обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, утвержден постановлением Кабмина от 18 декабря 2018 года и вступит в силу после официального опубликования постановления.

Разрешение не нужно будет получать при реконструкции внутренних систем:

отопления, в том числе предусматривающей установку и замену оборудования индивидуальных тепловых пунктов, замену трубопроводов систем отопления, балансировку систем отопления, установку балансировочных клапанов и/или расходомеров, изменение типа систем отопления с однотрубной на двухтрубную и/или вертикальной на горизонтальную, установку или замену отопительных приборов, оборудование отопительных приборов автоматическими регуляторами температуры в помещениях, установку и замену приборов-распределителей и другого оборудования для учета тепловой энергии;

вентиляции;

водоснабжения и водоотвода, в том числе, трубопроводов;