В НАПК рассказали о перспективах начала автоматизированной проверки деклараций

НАПК подало на регистрацию в Министерство юстиции Правила логического и арифметического контроля деклараций и изменения в соответствующий Порядок.

Как отметили в НАПК, срок регистрации этих документов истекает 16 января 2019 года.

В НАПК напомнили, что агентство приняло в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационную систему проведения логического и арифметического контроля деклараций.

Согласно разработанным правилам, логический и арифметический контроль будет проводиться автоматически по двум составляющим.

На первом этапе декларации будет присваиваться определенное количество баллов весового коэффициента.

Самый высокий весовой коэффициент в 1000 баллов будет присваиваться декларациям должностных лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Коэффициент 200 декларации присваивается в случаях, когда совокупная стоимость задекларированных объектов недвижимости превышает 10 млн грн; стоимость транспортных средств превышает 3 млн грн. Другие коэффициенты составляют значения от 100 до 10.