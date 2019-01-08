В НАПК рассказали о перспективах начала автоматизированной проверки деклараций

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НАПК подало на регистрацию в Министерство юстиции Правила логического и арифметического контроля деклараций и изменения в соответствующий Порядок.
Как отметили в НАПК, срок регистрации этих документов истекает 16 января 2019 года.
В НАПК напомнили, что агентство приняло в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационную систему проведения логического и арифметического контроля деклараций.
Согласно разработанным правилам, логический и арифметический контроль будет проводиться автоматически по двум составляющим.
На первом этапе декларации будет присваиваться определенное количество баллов весового коэффициента.
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