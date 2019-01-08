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В НАПК рассказали о перспективах начала автоматизированной проверки деклараций

В НАПК рассказали о перспективах начала автоматизированной проверки деклараций

НАПК подало на регистрацию в Министерство юстиции Правила логического и арифметического контроля деклараций и изменения в соответствующий Порядок.

Как отметили в НАПК, срок регистрации этих документов истекает 16 января 2019 года.

В НАПК напомнили, что агентство приняло в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационную систему проведения логического и арифметического контроля деклараций.

Согласно разработанным правилам, логический и арифметический контроль будет проводиться автоматически по двум составляющим.

На первом этапе декларации будет присваиваться определенное количество баллов весового коэффициента.

  • Самый высокий весовой коэффициент в 1000 баллов будет присваиваться декларациям должностных лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
  • Коэффициент 200 декларации присваивается в случаях, когда совокупная стоимость задекларированных объектов недвижимости превышает 10 млн грн; стоимость транспортных средств превышает 3 млн грн. Другие коэффициенты составляют значения от 100 до 10.
  • Все декларации, для которых коэффициент возможного несоответствия составит 2000 и более баллов, будут подлежать полной проверке и автоматически будут проверяться ИТС ЛАК по второй составляющей – сравнение сведений декларации со сведениям реестров и баз данных.
По материалам РБК-Украина
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