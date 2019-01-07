Японская компания создала "умную" кресло-коляску (видео)

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Представители около 4500 компаний со всего мира собрались в Лас-Вегасе на Международную выставку потребительской электроники (CES). Японская компания WHILL показала кресло-коляску с видеокамерами и сенсорами.
Об этом сообщает NHK WORLD.
По словам одного из руководителей компании, такие кресла-коляски помогут пожилым людям перемещаться в аэропортах.
Он сказал также, что его компания надеется на то, что эти кресла-коляски в будущем превратятся в такой вид транспорта, который будет широко востребован всеми людьми.
В последней модели используются видеокамеры и сенсоры, которые обеспечивают автоматический объезд препятствий.
Here’s a look at WHILL’s autonomous personal mobility drive system #CES2019 pic.twitter.com/DsSXZ4ASqZ— Kris Thompson (@NEATwithKris) 9 января 2019 г.
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