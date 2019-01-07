Японская компания создала "умную" кресло-коляску (видео)

Представители около 4500 компаний со всего мира собрались в Лас-Вегасе на Международную выставку потребительской электроники (CES). Японская компания WHILL показала кресло-коляску с видеокамерами и сенсорами.

Об этом сообщает NHK WORLD.

По словам одного из руководителей компании, такие кресла-коляски помогут пожилым людям перемещаться в аэропортах.

Он сказал также, что его компания надеется на то, что эти кресла-коляски в будущем превратятся в такой вид транспорта, который будет широко востребован всеми людьми.

В последней модели используются видеокамеры и сенсоры, которые обеспечивают автоматический объезд препятствий.