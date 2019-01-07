Банк России в два раза снизил долю доллара в своих золотовалютных резервах

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Доля доллара США в российских золотовалютных резервах по состоянию на конец июня 2018 года упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% в конце марта, пишет DW.
Это следует из ежеквартального “Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте”, обнародованного в среду, 9 января.
Одновременно регулятор РФ нарастил долю евро до 32% и китайских юаней до 14,7%.
В апреле – мае 2018 года Россия устроила беспрецедентную распродажу гособлигаций США, избавившись за два месяца от бумаг на 81 млрд долларов. Это произошло сразу после апрельского раунда санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, и их компаний En+, Rusal и “Ренова”.
В целом, около 100 млрд долларов золотовалютных резервов ЦБ были переведены в евро, китайский юань и японскую иену.
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