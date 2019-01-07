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Инфляция в Венесуэле составила 1700000%

Инфляция в Венесуэле составила 1700000%

В Венесуэле уровень годовой инфляции составил почти 1,7 миллиона процентов.

Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман в Twitter.

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2018 год закончился с инфляцией почти в 1,7 млн процентов. С этим показателем Венесуэла становится одной из трех стран мира с самой высокой в истории инфляцией. Это результат работы тех, кто узурпирует власть, а также тех, кто не предлагает мер для разрешения кризиса, в котором мы живем”, – написал он.

Венесуэла занимает первое место по уровню инфляции среди стран мира. На втором месте в списке находится Судан, на третьем – КНДР.

В Венесуэле несколько лет продолжается острый экономический кризис, сопровождающийся обесцениванием местной валюты, нехваткой лекарств и продовольствия и оттоком населения.

По данным ООН, страну уже покинули 2,3 млн человек.

По материалам Корреспондент.net
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