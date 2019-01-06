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Что важно знать о кредитных картах

Кредитную карту можно использовать по-разному. Она может быть пластиковым кошельком, на котором просто хранятся деньги. А может – удобным платежным инструментом, который сделает ваши расчеты безопасными и даже выгодными.

Все зависит от того, как много вы знаете о ее возможностях.

Finance.ua собрал 9 вещей, которые должен знать каждый продвинутый пользователь кредиток.

Кстати, если вы давно подумываете взять кредитную карту, не проходите мимо нашего сервиса. Он обязательно поможет выбрать оптимальный вариант. Мы очень старались, чтобы сделать его максимально удобным и прозрачным.

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По материалам Finance.UA
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