Что важно знать о кредитных картах

Кредитную карту можно использовать по-разному. Она может быть пластиковым кошельком, на котором просто хранятся деньги. А может – удобным платежным инструментом, который сделает ваши расчеты безопасными и даже выгодными.

Все зависит от того, как много вы знаете о ее возможностях.

Finance.ua собрал 9 вещей, которые должен знать каждый продвинутый пользователь кредиток.

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