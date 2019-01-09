Гройсман рассказал о преимуществах новой украинской школы

Реформа образования уже дает свои первые плоды — в 2018 году начал работу проект “Новая украинская школа”.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“В 2018 году украинские дети пошли в первый класс Новой украинской школы. Обучение первоклассников проходит в форме игры. Так они изучают форму, цвет, количество и развивают воображение”, – отметил он.

Гройсман также подчеркнул, что изменилось и образовательное пространство.

“Начальные классы получили одноместные парты-трансформеры, интерактивные доски, уголки для творческих принадлежностей. Пространство вокруг украшено для подвижных игр”, – рассказал премьер.

По словам Гройсмана, главное изменение – это смена подхода. Теперь детей учат быть личностями, отстаивать собственное мнение, поддерживают их креативность.