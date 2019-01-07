В Украине появятся новые турецкие автобусы

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Впервые в Украине появятся низкопольные городские автобусы Guleryur Cobra GD 272 LF. Автобусы имеют длину 12 метров и производятся в Турции. Всего будет закуплено 12 таких автобусов.
Заказчиком в Украине является КП «Электроавтотранс» (Ивано-Франковск), а закупка проходила в системе Prozorro. Помимо Guleryur Cobra в аукционе принимали участие автобусы Isuzu Citiport. Но последние оказались несколько дороже.
В тендере системы Prozorro участвовали несколько компаний, победителем признали ООО «Современные грузовики», входящее в структуру автомобильного холдинга «Автек». Сумма закупки составит 65,995 млн грн.
Предприятие, входящее в состав Автомобильного холдинга АВТЕК, предложило эти турецкие автобусы за 65,995 млн грн при ожидаемой сумме закупки 70,8 млн грн.
Согласно техусловиям, полностью низкопольные автобусы длиной не менее 11,9 м должны быть выпущены не ранее 2018 года, отвечать экологическому стандарту Евро-5, пассажировместимостью 94 человека при 26 сидячих (в том числе приоритетных категорий). Срок поставки – до 1 марта 2019 года.
Между тем украинские производители автобусов и их дилеры заявки на тендер не подавали, хотя ранее украинские производители автобусов жаловались на то, что при наличии нескольких незагруженных предприятий государство за госсредства покупает иностранную технику.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - экспертВчера, 09:00 - 11961 15
Украина установила рекорд по экспорту яблокВчера, 08:45 - 1514 8
Подполковник полиции в Одессе собирал с предпринимателей по $300 за одну торговую точкуВчера, 13:40 - 1195 6
Киевляне будут больше платить за вывоз мусора: на сколько вырос тарифВчера, 11:45 - 1708 5
В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского работа7 ч. назад - 309 4
Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - экспертВчера, 09:00 - 11961 15
Растаможить авто с двигателем ниже Евро-5 стало проблемойВчера, 19:20 - 4335 1
Что важно знать о кредитных картахВчера, 18:50 - 4200
Почему в Украине подскочил курс доллара: объяснение экспертовВчера, 19:00 - 3185 1
В Польше подняли минимальную заработную платуВчера, 09:30 - 3096 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Вчера, 12:10 - 3125
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоциклПозавчера, 15:10 - 698
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 566
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 270
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 568 2