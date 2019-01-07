В Украине появятся новые турецкие автобусы

Впервые в Украине появятся низкопольные городские автобусы Guleryur Cobra GD 272 LF. Автобусы имеют длину 12 метров и производятся в Турции. Всего будет закуплено 12 таких автобусов.

Заказчиком в Украине является КП «Электроавтотранс» (Ивано-Франковск), а закупка проходила в системе Prozorro. Помимо Guleryur Cobra в аукционе принимали участие автобусы Isuzu Citiport. Но последние оказались несколько дороже.

В тендере системы Prozorro участвовали несколько компаний, победителем признали ООО «Современные грузовики», входящее в структуру автомобильного холдинга «Автек». Сумма закупки составит 65,995 млн грн.

Предприятие, входящее в состав Автомобильного холдинга АВТЕК, предложило эти турецкие автобусы за 65,995 млн грн при ожидаемой сумме закупки 70,8 млн грн.

Согласно техусловиям, полностью низкопольные автобусы длиной не менее 11,9 м должны быть выпущены не ранее 2018 года, отвечать экологическому стандарту Евро-5, пассажировместимостью 94 человека при 26 сидячих (в том числе приоритетных категорий). Срок поставки – до 1 марта 2019 года.

Между тем украинские производители автобусов и их дилеры заявки на тендер не подавали, хотя ранее украинские производители автобусов жаловались на то, что при наличии нескольких незагруженных предприятий государство за госсредства покупает иностранную технику.