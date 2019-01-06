Счетная палата переходит на международные стандарты аудита

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Счетная палата Украины (СПУ) в 2019 году начнет проведение финансовых аудитов по международным стандартам, что позволит ведомству использовать подтвержденные показатели при осуществлении аудита эффективности, а объектам контроля — мобилизовать финансовую дисциплину и управление средствами, — говорится в пресс-релизе СПУ со ссылкой на ее председателя Валерия Пацкана.
Специалисты ведомства в сотрудничестве с экспертами Национального аудиторского офиса (НАО) Великобритании завершили разработку методического пособия по вопросам аудита. Этот рабочий документ аудитора, разработанный по международным стандартам высших органов финансового контроля и с учетом украинского законодательства, был рассмотрен на заседании Счетной палаты и рекомендован к испытанию во время проведения пилотных финансовых аудитов в 2019 году.
«Сегодня Счетная палата преимущественно проводит аудиты эффективности. Но во многих странах именно финансовые аудиты составляют львиную долю работы высших органов финансового контроля. Это позволяет аудиторам пользоваться подтвержденными показателями при осуществлении аудита эффективности, а объектам контроля — мобилизовать финансовую дисциплину и управление средствами. Уже в этом году наши аудиторы начнут финансовые аудиты по международным стандартам. И каждый год мы будем увеличивать количество объектов, охваченных финансовым аудитом. 25 учреждений в 2024 году — это амбициозная цель, которую мы себе ставим», — отметил В.Пацкан.
По его словам, финансовые аудиты важны, так как помогают объектам аудита усовершенствовать их внутренний контроль и процедуры, способствующие предупреждению ошибок, случаев мошенничества и несоблюдения требований действующего законодательства.
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