Bell показала свое видение летающего такси

На выставке CES в Лас-Вегасе компания Bell представила Nexus — концепт летающего такси. Эта же фирма выступает партнером Uber и ранее показывала другие наработки в области дронов-такси.

По задумке транспорт будет перемещаться при помощи шести пропеллеров. Они расположены симметрично по обеим сторонам Nexus. Силовая установка гибридная — генератор, который приводит в движение электромоторы, получает питание от аккумуляторов и газовой турбины.

Технические характеристики пока не раскрываются: неизвестна ни скорость передвижения, ни дальность полета.

Серийная версия Nexus должна быть готова примерно к середине следующего десятилетия.