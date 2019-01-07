Китай бьет рекорды по числу полученных патентов на изобретения

В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

Всего за год представителям китайских компаний было выдано 12 589 патентов, что более чем в десять раз превышает показатель десятилетней давности (1223).

По сравнению с 2017 годом число выданных китайским изобретателям патентов выросло на 12% (было 11,2 тыс.), что стало лучшим показателем среди всех наций.

По данным USPTO, в 2018 году все остальные страны заметно ухудшили свои показатели по числу полученных их изобретателями патентов, что привело к сокращению общего числа выданных ведомством патентов на 3,5%. Так, например, представителям Германии власти США выдали 14,8 тыс. патентов, что более чем на 6% меньше, чем годом ранее.

«Продолжающийся рост показателей Китая очень интересен. Все идет к тому, что уже в ближайшем будущем Китай обгонит Германию, может, и не в следующем году, но через год», — прокомментировал ситуацию старший аналитик IFI Claims Ларри Кэди.

Bloomberg отмечает, что устойчивый рост числа выданных китайским компаниям патентов отражает активизацию разработки ими собственных технологий.

В первой десятке компаний-получателей патентов США представляют также Intel (2,7 тыс. патентов), Microsoft (2,4 тыс.), Qualcomm (2,3 тыс.), Apple (2,2 тыс.) и Ford (2,1 тыс.). Кроме того, в топ-10 вошли Samsung Electronics (5,8 тыс.), Canon (3,1 тыс.), LG Electronis (2,5 тыс.) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (2,5 тыс.).

Компаний из Китая в первой десятке получателей американских патентов пока нет, однако Bloomberg отмечает, что сразу две китайские компании — Huawei Technologies Co. и BOE Technology Group — за год увеличили число полученных патентов более чем на 10%. Кроме них, в топ-20 это удалось только Ford.