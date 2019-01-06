IBM показала первый коммерческий квантовый компьютер (фото)

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IBM представила на выставке электроники CES 2019 свой первый коммерческий квантовый компьютер IBM Q. Данная 20-кубитная система объединяет на единой платформе как квантовые, так и классические вычислительные компоненты.
Об этом пишет Techcrunch.
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Система, представленная IBM, крупногабаритная и занимает довольно много места. Однако ее достоинство – возможность производить квантовые вычисления “под ключ”.
Базовая конфигурация также включает систему охлаждения.
Недостатком является то, что мощность машины для коммерческих приложений недостаточная. Однако производитель рассматривает эту попытку как пробный шаг, и отмечает, что “железо” КК можно будет со временем обновить.
Создатель также гордится дизайном своего продукта, который представляет собой воздухонепроницаемую квадратную “коробку”, достигающую трех метров в ширину. При этом в центре находится “люстра” для квантовых вычислений.
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