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IBM разработала носимый на пальце датчик для отслеживания состояния здоровья (видео)

IBM разработала носимый на пальце датчик для отслеживания состояния здоровья (видео)

Сила сжатия руками может быть хорошим индикатором состояния здоровья и использоваться в качестве средства диагностики для выявления болезней. При этом речь идёт не только о таких явных проблемах, как болезнь Паркинсона, но и об оценке когнитивных способностей и состояния сердца.

С этой целью IBM разработала небольшой носимый датчик, который крепится на ногте пальца руки и может выявлять силу сжатия. Затем полученные данные анализируются с применением искусственного интеллекта. Устройство использует массив датчиков натяжения, чтобы выявлять деформацию ногтя, когда пользователь захватывает предметы.

При этом сенсоры обладают достаточной чувствительностью и точностью, чтобы обнаружить такие задачи, как открывание флакона с таблетками, поворот ключа или даже написание текста пальцем.

Полученные с сенсора данные передаются на умные часы (в данном случае Apple Watch), где и осуществляется обработка информации. Система машинного обучения на умных часах способна выявить различные признаки болезни Паркинсона, такие как тремор, брадикинезия (замедление активных и содружественных движений) и дискинезия (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в различных группах мышц).

IBM добавила, что она может использовать нейронную сеть для точного отслеживания написания цифр пальцами, что может помочь при выявлении проблем со здоровьем, связанных с когнитивными функциями и навыками мелкой моторики.

Хотя изначально датчик разрабатывался с прицелом на выявление признаков болезни Паркинсона, IBM также видит ряд других сфер его применения. Они могут включать в себя обнаружение развития многочисленных заболеваний, а также оценку эффективности методов применяемого лечения, направленного на замедление этих состояний.

Также упоминается возможность использования устройства и в случаях квадриплегии (паралич всех четырёх конечностей), когда подобные сенсоры смогут стать основой коммуникационного устройства.

В IBM пока не уточняют, когда подобный датчик может появиться на рынке в качестве коммерческого продукта.

По материалам ITC.ua
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