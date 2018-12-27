IBM разработала носимый на пальце датчик для отслеживания состояния здоровья (видео)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Сила сжатия руками может быть хорошим индикатором состояния здоровья и использоваться в качестве средства диагностики для выявления болезней. При этом речь идёт не только о таких явных проблемах, как болезнь Паркинсона, но и об оценке когнитивных способностей и состояния сердца.
С этой целью IBM разработала небольшой носимый датчик, который крепится на ногте пальца руки и может выявлять силу сжатия. Затем полученные данные анализируются с применением искусственного интеллекта. Устройство использует массив датчиков натяжения, чтобы выявлять деформацию ногтя, когда пользователь захватывает предметы.
При этом сенсоры обладают достаточной чувствительностью и точностью, чтобы обнаружить такие задачи, как открывание флакона с таблетками, поворот ключа или даже написание текста пальцем.
Полученные с сенсора данные передаются на умные часы (в данном случае Apple Watch), где и осуществляется обработка информации. Система машинного обучения на умных часах способна выявить различные признаки болезни Паркинсона, такие как тремор, брадикинезия (замедление активных и содружественных движений) и дискинезия (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в различных группах мышц).
IBM добавила, что она может использовать нейронную сеть для точного отслеживания написания цифр пальцами, что может помочь при выявлении проблем со здоровьем, связанных с когнитивными функциями и навыками мелкой моторики.
Хотя изначально датчик разрабатывался с прицелом на выявление признаков болезни Паркинсона, IBM также видит ряд других сфер его применения. Они могут включать в себя обнаружение развития многочисленных заболеваний, а также оценку эффективности методов применяемого лечения, направленного на замедление этих состояний.
Также упоминается возможность использования устройства и в случаях квадриплегии (паралич всех четырёх конечностей), когда подобные сенсоры смогут стать основой коммуникационного устройства.
В IBM пока не уточняют, когда подобный датчик может появиться на рынке в качестве коммерческого продукта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Недотянули: доходы украинцев еще не вернулись к уровню 2013 годаПозавчера, 16:00 - 3226 26
Залезли в карманы внуков: Пинзеник дал прогноз на следующий годПозавчера, 20:00 - 5355 12
Киевская елка победила в рейтинге лучших рождественских елок ЕвропыПозавчера, 23:00 - 2965 5
Французы придумали виски, который можно пить за рулемПозавчера, 22:00 - 1082 2
Украина обязалась наказать экс-владельцев банков-банкротовВчера, 14:00 - 1556 2
Лучшие б/у авто за 10 000 евро по версии немцевВчера, 16:00 - 7465
Что готовит украинцам будущая система валютного регулированияВчера, 10:00 - 2927
В Windows 10 появится своя «песочница»Вчера, 06:00 - 2261
Треть украинского экспорта обеспечивают лишь 20 крупнейших компаний (исследование)Вчера, 12:00 - 1716
Украина обязалась наказать экс-владельцев банков-банкротовВчера, 14:00 - 1556 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверейВчера, 15:10 - 252
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 2818 17
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1856 3
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 899 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2402