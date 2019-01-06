Произвол облэнерго в регионах ограничат – подключить завод к сети станет проще

Чиновники не оставляют попыток поправить состояние дел с подключением предприятий и домов простых граждан к электросетям. Ведь если по множеству параметров страна мало по малу продвигается в глобальном рейтинге Doing Business, то в случае с электропитанием дела идут все хуже. По данным Мирового банка, в 2018 году Украина потеряла еще 7 позиций в категории «простота подключения к электричеству», опустившись на 135-е место из 180-ти.

Решение НКРЭКУ, принятое «под елочку» 28 декабря 2018 года, во многом способно решить проблему, из-за которой в стране не могут открываться новые производства, а инвесторы годами обивают пороги облэнерго, выбивая мощности для своих заводов. Причем на этот раз чиновники решили прислушаться ко мнению экспертного сообщества и сделали серьезный шаг навстречу бизнесу.

В чем суть

В попытке решить проблему, НКРЭКУ утвердила новые ставки для подключения потребителей к электросетям: постановление №2068 устанавливает тарифы на стандартное подключение (до 300 метров от электроустановки до точки присоединения), а №2069 – подключение при нестандартных условиях (свыше 300 метров), охватывая широкие слои потребителей. Изменилась и сама методика расчета стоимости подключения – ее прописали в постановлении №1965 от 18 декабря 2018-го.

«Это затронет любой вид бизнеса. Нововведения касаются практически всех типов подключения, кроме задействования сетей «Укрэнерго», которые обеспечивают потребности уровня металлургических заводов», – пояснил UBR.ua руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования Андрей Оржель.

Для стандартного подключения ранее действовало два отдельных тарифа – до 16 кВт и до 50 кВт (мощность, потребляемая коттеджем или небольшим производством), которые рассчитывались комиссией на основе статистических данных. Теперь же «цена входа» будет определяться, исходя из единой ставки. Эксперты оценивают рост затрат примерно на 10%, однако он не будет равномерным для всех потребителей. Немного переплатить придется самым маленьким предприятиям с мощностью оборудования до 16 кВт. К примеру, в Киеве для них подключение киловатта мощности к однофазной сети 220В подорожает с 2250 грн. до 2373 грн.

А вот крупным потребителям нужно будет раскошелиться. В той же столице присоединение установки мощностью о 16 кВт до 50 кВт подорожает с 1450 грн./кВт до 2373 грн./кВт.

Нестандартное подключение

Но куда более значимые изменения ждут с 22 января потребителей, которые не подпадают под стандартные условия подключения. Если сейчас расценки здесь устанавливаются на основе технических условий, которые облэнерго выписывают «на глаз», что приводит к произволу и коррупции, то решения НКРЭКУ жестко фиксируют ставку входа для подключения нового потребителя.

«Пропускная мощность сети рассчитана на потребление уже существующих пользователей. И, чтобы подключить нового потребителя, надо заменить трансформатор. Для всех заявителей теперь будет ставка входа – заплатил определенную сумму, утвержденную НКРЭКУ, и монополист обязан будет выдать эту мощность без каких-либо манипуляций», – рассказали UBR.ua в BRDO.

Помимо «ставки входа» необходимо будет оплатить еще и «линейную составляющую», которая определяется расстоянием от электроустановки заявителя до точки присоединения к сети облэнерго. Чиновники полагают, что это будет стимулировать потребителя искать подключение ближе к сети. Ведь чем ближе точка подключения, тем ниже линейная составляющая.

Региональные ставки

Вместе с тем регулятор прислушался к критике экспертного сообщества, и отказался от планов ввести усредненную ставку по стране при нестандартном подключении к электрической сети. Теперь каждому облэнерго будут установлены собственные ставки. Связано это с исторически сложившейся неравномерностью инфраструктурного развития регионов. В советское время в индустриально развитых регионах размещалась электроэнергетическая инфраструктура, рассчитанная на потребление большим количеством предприятий. Но позднее часть из них прекратила свое существование, в результате чего освободились резервные мощности, которые сейчас никем не используются. В этих регионах ставка подключения ниже.

«Ставка рассчитана не только по каждому облэнерго, у которого есть своя история развития энергопотребления, но даже по каждой региональной энергосистеме (РЭС), то есть по каждому району. Она определяется загрузкой трансформаторной мощности: завод ранее работал, но сейчас не работает – мощность освободилась, поэтому ставка подключения значительно меньше. Но, например, в Западной Украине инфраструктура была слабо развита, и сейчас она достаточно сильно загружена. Чтобы подключить нового потребителя, необходимо провести серьезную реконструкцию всех сетей. Здесь ставка будет выше», – пояснил UBR.ua руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования Андрей Оржель.

К примеру, по Полтавской области стоимость подключения будет в среднем до 2-3 тыс. грн./кВт, а по Киеву – 1,6-2 тыс. грн. Есть ставки и существенно меньше 1 тыс. грн., даже около 100 грн. за 1 кВт в зависимости от состояния сетей в точке присоединения. В некоторых случаях утвержденные ставки несколько выше показателей, по которым производился расчет до сих пор. Но в целом новые тарифы существенно ниже тех дифференцированных ставок, которые ранее предлагались прежним составом комиссии, когда для Киева, например, хотели сделать ставку от 3 тыс. грн., а для Полтавской области — до 9,4 тыс. грн.

Уйдут схемы — придет инвестор

Прежде стоимость нестандартного подключения во многом зависела от аппетитов облэнерго. Именно специалисты монополиста высчитывали размер затрат, необходимых для реконструкции сети при подключении нового абонента. Теперь же НКРЭКУ вводит понятие платы за подключение «под ключ». В нее войдут все затраты облэнерго на подключение нового потребителя: от подписания договора и разработки проектной документации до пуско-наладочных работ. Фактически, говорят эксперты, достаточно будет самому высчитать необходимые параметры и оплатить в кассу необходимую сумму. А далее просто ожидать выполнение услуги.

Еще одним плюсом новой системы является перераспределение финансов. За счет того, что в более обустроенных районах ставка станет выше, это даст возможность снизить ее там, где стоимость подключения сейчас делает бизнес нерентабельным.

«Это цена, которую необходимо уплатить за прозрачность и запуск новой системы, ведь благодаря этому облэнерго будет готово принять потребителя в любой точке своих сетей. Теперь те, кто ранее отказался от подключения, смогут по прозрачным ставкам его провести. Это благоприятно повлияет и на интерес инвесторов, которые не понимают, как можно договариваться с электропередающей организацией с помощью взятки. А если они наперед знают эти ставки, то этот барьер уходит с повестки дня», – уверен Андрей Оржель.

Эксперты считают, что с утверждением комиссией этих постановлений документальное оформление реформы рынка электроэнергии фактически подходит к завершению.

«Постановления НКРЭКУ приняты в рамках завершения процесса разделения функций между распределительными и трейдерскими компаниями, что обеспечивает нормальное функционирование двух сегментов рынка электрической энергии. Это позволит поддерживать функциональность распределительных сетей и создаст благотворное развитие на открытие новых инфраструктурных проектов. Это упростит для инвестора процедуру подключения новых объектов», – оценил UBR.ua директор научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.

Алексей Ермоленко