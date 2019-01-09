Какие дороги построят в Киеве в этом году

Генеральный директор КК “Киевавтодор” Александр Густелев рассказал, что в 2019 году многочисленные объекты дорожной инфраструктуры ждет капитальный ремонт.

Дорожно-строительный сезон в 2019 году будет насыщенным: дорожники как завершат масштабные работы на переходных объектах 2018-2019 годов, так и начнут работы на новых.

Читайте также: «Киевавтодор» объявил тендер на 10 млн на ремонт Крещатика

“Завершим полный комплекс работ на улицах Алматинской, Заболотного, Семьи Кульженко, Туполева, проспектах Палладина и правды. Долгожданный капитальный ремонт начнется на улицах Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Кроме того, работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова” – отметил генеральный директор «Киевавтодора».

Другим важным объектом в 2019 году станет начало строительства автомобильной дороги между ул. Довбуша и Броварским проспектом. Строительство новой дороги качественно улучшит транспортное сообщение микрорайона ДВРЗ, ведь на сегодняшний день единственным сообщением для всех его жителей остается вул. Алматинская.

Также в 2019 году активно продолжатся работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, будет капитально отремонтирован путепровод на пересечении ул. Богатырской и ул. Степана Бандеры, путепровод на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод и т.д..

Кроме того, начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении бульвара Вернадского – ул. Ефремова с просп. Палладина, на примыкании ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской к бульвару Дружбы Народов.

Позитивная новость ждет и сторонников двухколесного транспорта – строительство велодорожки на Набережном шоссе. Также устройство велодорожек предусмотрено на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, просп. Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и других.