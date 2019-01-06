В Германии водителей обяжут платить налог на дороги

С 2020 года в Германии водителям легковых автомобилей придется получать соответствующие наклейки на лобовое стекло в знак об оплате нововведенного сбора. Его цена будет зависеть от срока действия, мощности двигателя автомобиля и экологичности выхлопных газов, сколько точно водители будут платить за проезд, пока неизвестно.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Налог будет распространяться и на иностранцев. Средства, полученные от дорожных сборов, направят на инвестиции в инфраструктуру. Согласно расчетам Министерства транспорта, плата за проезд по автомагистрали (после вычета расходов) должна приносить немецкому бюджету около €500 млн. евро в год.

Введение платы за легковые автомобили для использования автомагистралей уже много лет вызывает среди стран Европы множество разногласий. Так, Австрия оспорила немецкий проект в Суде ЕС, утверждая, что он дискриминирует граждан других стран ЕС. Решение по этому делу должно быть вынесено в середине 2019 года.