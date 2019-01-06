В Германии водителей обяжут платить налог на дороги

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 2020 года в Германии водителям легковых автомобилей придется получать соответствующие наклейки на лобовое стекло в знак об оплате нововведенного сбора. Его цена будет зависеть от срока действия, мощности двигателя автомобиля и экологичности выхлопных газов, сколько точно водители будут платить за проезд, пока неизвестно.
Об этом пишет Rzeczpospolita.
Налог будет распространяться и на иностранцев. Средства, полученные от дорожных сборов, направят на инвестиции в инфраструктуру. Согласно расчетам Министерства транспорта, плата за проезд по автомагистрали (после вычета расходов) должна приносить немецкому бюджету около €500 млн. евро в год.
Введение платы за легковые автомобили для использования автомагистралей уже много лет вызывает среди стран Европы множество разногласий. Так, Австрия оспорила немецкий проект в Суде ЕС, утверждая, что он дискриминирует граждан других стран ЕС. Решение по этому делу должно быть вынесено в середине 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - эксперт13 ч. назад - 9930 11
В "Нафтогазе" назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 20:00 - 1674 10
Украина установила рекорд по экспорту яблок13 ч. назад - 1360 8
Подполковник полиции в Одессе собирал с предпринимателей по $300 за одну торговую точку8 ч. назад - 985 5
Киевляне будут больше платить за вывоз мусора: на сколько вырос тариф10 ч. назад - 1516 5
Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - эксперт13 ч. назад - 9930 11
В Польше подняли минимальную заработную плату12 ч. назад - 2858 1
Трамп отказался от бетонной стены с Мексикой6 ч. назад - 1586 1
Киевляне будут больше платить за вывоз мусора: на сколько вырос тариф10 ч. назад - 1516 5
Почему в Украине подскочил курс доллара: объяснение экспертов3 ч. назад - 1506 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)10 ч. назад - 1733
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоциклВчера, 15:10 - 651
LG разрабатывает растягивающийся смартфонПозавчера, 15:10 - 539
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 267
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 556 2