Европейским компаниям грозят санкции США из-за "трубы" в обход Украины – СМИ

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Власти США напомнили участникам строительства газопровода “Северный поток – 2” о последствиях. Как пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники, Вашингтон обещает санкции компаниям Allseas (Швейцария) и Saipem (Италия), если те не выйдут из российского проекта, пишет Сегодня.
При этом Allseas намерена проложить 90% “Северного потока – 2” по дну Балтийского моря, а Saipem уже построила свою часть. Издание отмечает, что такие санкции могут стать серьезным ударом как для строительства газопровода, так и для самих компаний.
При этом источники отмечают, что немецкое правительство надеется на отказ США от планов ввести ограничения против Allseas. В качестве аргумента приводится предположение, что в случае введения ограничений пострадают и американские нефтегазовые проекты, в частности в Мексиканском заливе.
Как сообщалось, 12 декабря 2018 года Европарламент выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода “Северный поток – 2”. Это следует из текста резолюции Европейского парламента по докладу “О реализации Соглашения об ассоциации ЕС–Украина”.
“Северный поток – 2” должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: “Газпром”, Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
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