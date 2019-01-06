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Новая "дочка" Volkswagen будет продавать "чистую" электроэнергию

Новая "дочка" Volkswagen будет продавать "чистую" электроэнергию

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) делает новый шаг на пути электромобильности.

VW во вторник, 8 января, объявил о создании дочернего предприятия Elli Group GmbH, которое будет предлагать электроэнергию и возможности для зарядки электромобилей.

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Штаб-квартира компании, название которой образовано из начальных букв слов “electric” и “life”, располагается в Берлине.

Elli Group GmbH будет с февраля поставлять электричество, полученное из возобновляемых источников, без вредных для окружающей среды выбросов углекислого газа. При этом клиентами фирмы могут стать как другие компании, так и любые частные лица.

В планах новой “дочки” немецкого автогиганта также разрабатывать и продавать владельцам электромобилей зарядные устройства для домашнего и корпоративного пользования, консультировать компании, намеренные перевести свой автопарк на электропривод.

С помощью Elli Group GmbH Volkswagen намерен увеличить число зарядных станций на парковках для своих сотрудников с 1000 до более 5000 до 2020 года, а также предоставить до этого срока устройства для зарядки электромобилей всем своим 4000 дистрибьютерам и партнерам по сервису в Евросоюзе.

По материалам Корреспондент.net
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