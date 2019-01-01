Volkswagen придумал «повербанк» для электромобилей

Автомобильный концерн Volkswagen анонсировал выпуск автономных зарядных устройств для электромобилей (EV).

Как сообщил немецкий автопроизводитель на своем официальном сайте, они работают по технологии портативных зарядных устройств для смартфонов (повербанков).

Volkswagen намерен таким образом ускорить расширение инфраструктуры электромобильных зарядных станций (ЭЗС). Руководитель направления «Компоненты» в компании Volkswagen Томас Шмаль назвал эту разработку «решительным шагом к созданию эффективной сети ЭЗС».

Новый тип зарядных устройств появится на общественных парковках и АЗС Германии. В среднем зарядка одного EV займет 17 минут (сегодня этот процесс длится около пяти часов).

Пилотный проект будет запущен в первой половине 2019 г. в Вольфсбурге (федеральная земля Нижняя Саксония), где располагается штаб-квартира концерна. Установка «EV-повербанков» в других городах запланирована на 2020 год.

Мобильные электромобильные зарядки будут работать независимо от электросети. Заправочную станцию будут менять на полностью заряженную при достижении порога разрядки в 20%. Производитель также предусмотрел возможность накопления в «EV-повербанках» солнечной энергии и энергии ветра.

По данным Volkswagen, от одного автономного зарядного устройства можно будет зарядить до 15 электромобильных аккумуляторов, а карта ЭЗС нового типа будет занесена в специальное приложение для смартфонов.