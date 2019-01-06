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Компания Intel анонсировала новые процессоры

Компания Intel анонсировала новые процессоры

Во время пресс-конференции на выставке CES 2019 представители Intel рассказали о чипах Core девятого поколения для ноутбуков и линейку Ice Lake.

Новые устройства с этими процессорами появятся в 2019 году, сообщает Engadget.

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Процессоры Ice Lake появятся в продаже к концу 2019 года. Они получат графику Intel одиннадцатого поколения и отдельный чип для системы машинного обучения и нейросетей.

Компания также пролила свет на платформу, которая все еще находится в разработке, под кодовым названием Lakefield, которая, как ожидается, будет запущена в производство в 2019 году. Новинка обеспечивает еще более высокий уровень интеграции за счет новой микроархитектуры Sunny Cove, предлагает набор инструкций для ускорения работы с искусственным интеллектом и графики Intel Gen11.

“Мы предполагаем, что он будет работать так же, как многие мобильные чипы, с разными ядрами, которые выполняют разные задачи в зависимости от того, насколько они ресурсоемки, максимизируя эффективность и мощность”, – отмечает Engadget.

Кроме того, были показаны шесть новых процессоров Core девятого поколения, предназначенных для ноутбуков — i3, i5, i7 и i9. Оснащенные ими устройства появятся в продаже в ближайшие месяцы.

По материалам НВ
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